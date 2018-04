Weil am Rhein Mit neuer Infrastruktur

Weil am Rhein. Der Start in die Freiluftsaison dieses Tennisjahres ist der Tennisgemeinschaft Lonza Weil auf ihrer mit neuen Strom- und Wasseranschlüssen versehenen Anlage gelungen.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf des Lofo-Geländes an die Stadt veränderte sich die Energie-Infrastruktur der ältesten Weiler Tennisanlage. Die gesamte vorhandene Strom- und Wasserversorgung musste abgehängt werden. Nachdem der Verein seitens der Stadtverwaltung die Zusage erhielt, den Spielbetrieb für die kommenden sechs Jahre aufrechterhalten zu können, wurde direkt der Beschluss gefasst, das Clubhaus und damit die gesamte Tennisanlage mit hohem finanziellem Aufwand an das öffentliche Wasser- und Stromnetz anzuschließen, erklärt Norbert Helminiak.

Unter der Regie von Andreas Grab (Beisitzer für Technische Belange im Vorstand) sowie handwerklich erfahrener Mitglieder und vielen freiwilligen Helfern konnten die Stromanschlüsse an das öffentliche Netz sowie die aufwändigen unterirdischen Leitungseinrichtungen bis zum Clubhaus realisiert und aus den Rücklagen sowie Zuschüssen finanziert werden.

Fast 30 aktive Spielerinnen und Spieler sowie viele weitere inaktive Teilnehmer hatten sich nach Abschluss aller Bau- und Renovationsmaßnahmen zum Eröffnungsturnier angemeldet, das von Sportwartin Nadine Pokarn sowie Angelika Hechenberger (Beisitzerin für gesellschaftliche Belange) organisiert wurde. Das Doppel-Turnier wird mit immer wechselnden Paarungen gespielt. Der Modus der Auslosung und das Geschick der Sportwartin stellen zudem sicher, dass reine Freizeitspieler zusammen mit aktiven Mannschaftsspielern antreten und sich dabei äußerst unterhaltsame Spielabläufe ergeben.

Florence Huchet und Janina Zentner errangen den ersten Platz bei den Damen. Den dritten Rang belegte Nina Frank. Bei den Herren erreichte Joachim Jäger den ersten Platz. Den zweiten Platz belegte Reiner Zürn und Reiner Matt sowie Ernst Hechenberger erreichten zusammen den dritten Rang.

Nach diesem Auftakt blickt die TG zuversichtlich in Richtung der Meisterschaftsspiele. Man wird sich mit folgenden Mannschaften an den Verbandsspielen beteiligen: Damen (1. Kreisliga), Herren 30 (1. Bezirksklasse), Herren 40 (2. Bezirksklasse), Herren 55 (Badenliga), Herren 65 (1. Bezirksliga) sowie Ladies Morning Cup in Spielgemeinschaft mit dem TC Blau Weiß Weil.