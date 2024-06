Weil am Rhein: Mit Optimismus in die erste Ratssitzung

Auch wenn ihn wirtschaftliche Fragen besonders interessieren – ein guter Lehrer im Fach Wirtschaft am Gymnasium hat daran seinen Anteil – kann kann sich Augustin auch für ganz andere Dinge begeistern: Er läuft gern durch die Natur, entlang der Wiese, in Richtung Tüllinger oder auf dem LGS-Gelände, fotografiert und zeichnet gern. Um sich in dieser Richtung weiterzuentwickeln, hat er dem Studium in Freiburg ein Jahr an der Schule für Gestaltung in Basel vorgeschaltet. Ein Jahr, dass Augustin nicht missen will: dort habe er viel gezeichnet, Handwerkstechniken kennengelernt, aber auch mit dem Computer gearbeitet.

Leidenschaft fürs Fotografieren und Zeichnen

Im Kommunalwahlkampf der SPD in Weil am Rhein war er für die Plakate und die Flyer verantwortlich. Er hat den Genossen verschiedene Entwürfe vorgelegt, und die Frage geklärt, wer mit drauf will. Mit der Idee, Bilder der Kandidaten in Großaufnahme zu zeigen, hat sich seine Partei für eine klare und schlichte Bildsprache entschieden. Auch Augustins Gesicht war an vielen Orten in der Stadt zu sehen. Das zeige Wirkung: „Man wird angesprochen.“ Ehemalige Mitschüler hätten sich gemeldet. Auch seine Eltern erhielten Rückmeldungen. Dabei, aber auch am Wahlstand, sei er auf Themen angesprochen worden, mit denen er sich bisher nicht so sehr beschäftigt habe: etwa der Zustand der Spielplätze oder die Situation in den Weiler Kindergärten.

„Optimistisch und offen“ in die erste Ratssitzung

Auf seine erste Ratssitzung schaut der Neu-Stadtrat optimistisch und offen. Schon seit einigen Monaten sei er bei den Fraktionssitzungen dabei gewesen, und habe schauen können, was ansteht. Erfahrene Alt-Stadträte haben sich bereit erklärt, wichtige Themen mit den jüngeren durchzugehen und Hintergrundinformationen weiterzugeben.

Auch mit der neuen Fraktion sei er schon zusammengekommen. Einen Fraktionszwang gebe es übrigens bei der SPD nicht, auch wenn man sich in der Regel vor einer Abstimmung abspreche. „Niemand wird rausgeworfen, wenn er eine andere Meinung hat.“