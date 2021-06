Weil am Rhein Mit Partner Hafen voranbringen

Die Contargo Weil am Rhein GmbH organisiert bereits seit vielen Jahren umfassende Containerlogistik per Binnenschiff und Bahn für Kunden aus dem südbadischen Raum. „Als ein wesentlicher, langjähriger Kunde am Container-Terminal Weil am Rhein war die Teilnahme an der Ausschreibung ein naheliegender Schritt zur weiteren Entwicklung der Contargo, dem Ausbau des integrierten Dienstleistungsangebots und der Zusammen-arbeit mit der Rheinhafen-gesellschaft“, lässt sich Holger Bochow, Geschäftsführer der Contargo in Weil am Rhein, Basel und im Elsass, in der Mitteilung zitieren.

Die Rheinhafengesellschaft habe sich in den vergangenen vier Jahren durch Investitionen in die Infrastruktur auf diesen Schritt vorbereitet und werde diesen Entwicklungsweg für das Container-Terminal mit der Contargo fortsetzen. Darüber hinaus konzentriert sich die Rheinhafengesellschaft laut eigenen Angaben zukünftig in verstärktem Maße auf die Hafenentwicklung. Hierzu gehöre die Weiterentwicklung des Massenguthafens, der Ausbau der Infrastruktur und die Verbandsarbeit auf regionaler und Bundesebene. Dies entspreche dem wirtschaftlich und ökologisch orientierten Umgang mit dem öffentlichen Eigentum eines Binnenhafens.

Optimierung der knappen Umschlagsressourcen

Für Contargo ergeben sich durch das Pachten des Container-Terminals außerdem Synergien und Chancen für die Optimierung der aktuell knappen Umschlags- und Platzressourcen für das Containergeschäft, unter anderem auch für den Schweizer Standort der Contargo, heißt es weiter. Das Vorhalten der Container sei für die Im- und Exportcontainerströme der Region von zentraler Bedeutung.

So werde das bestehende Angebot der Contargo deutlich unterstützt und ausgebaut. „In diesem Sinne ergänzen die Kompetenzen und Aktivitäten am Container Center Weil am Rhein auch das Projekt Gateway Basel Nord“, heißt es.

Die Verpachtung eines Teils des Rheinhafens entspricht dem in den meisten deutschen Binnenhäfen gebräuchlichen sogenannten Land-lord-Modell, bei dem der Hafenbetrieb an Dienstleister vergeben wird. Der Gemeinderat der Stadt Weil am Rhein, Hauptgesellschafterin des städtischen Tochterunternehmens, hatte der Ausschreibung für die Verpachtung im Jahr 2016 grünes Licht gegeben und damit das gesetzlich geregelte Vergabeverfahren in Gang gesetzt. Der Zuschlag ging schließlich an den wirtschaftlichsten Bieter.