Weil am Rhein Mit Präzision, Kraft und Ausdauer

Neben den ungewöhnlichen Positionen, die zusätzlich zur Kraft auch eine extreme Ausdauer erfordern, muss Liliya außerdem schwindelfrei sein. Schließt sie ihre Showeinlage doch mit dem aufrechten Stand auf der Pfahlspitze ab. „Das ist für mich aber kein Problem“, betont Liliya. Wieso ihr das nichts ausmacht? Ihre Eltern, die beide aus der Ukraine stammen, sind zusammen das „Duo Turkeev“. Die Luftakrobaten treten in der ganzen Welt auf und haben unter anderem bereits im Cirque du Soleil mitgewirkt. Für Liliya sei deshalb schon ganz früh klar gewesen, dass sie ebenfalls Akrobatin werden wolle. Seit fünf Jahren trainiert das Mädchen hart für diesen Traum und hat das Zirkusleben schon gut kennengelernt.

Zum ersten Mal mit der Sportart Mallakhamb kam sie als Fünfjährige in Berührung: „Damals habe ich Sandip, einen indischen Artisten getroffen, der in den Zirkus, für den meine Eltern arbeiteten, kam“, erinnert sich Liliya. Sofort sei sie von dem akrobatischen Kraftakt fasziniert gewesen. Dmytro Turkeiev: „Liliya war davon überzeugt, sie könnte das erste Mädchen werden, das den Mallakhamb ausübt.“ Obwohl ihre Eltern ihr zunächst davon abrieten, hielt Liliya an ihrem Traum fest. „Wir haben ihr dann ein Training mit Sandip organisiert und wurden eines Besseren belehrt.“ Mit sechs Jahren feierte Liliya mit einer Mallakhamb-Nummer in einer russischen Kinder-Talent-Fernsehsendung bereits erste Erfolge.

„Mit dem Corona-Lockdown stand die Zirkuswelt dann aber still“, berichtet Liliyas Vater. Weil eine Tour nicht mehr möglich war, entschloss sich die Familie, nach Gottenheim zu ziehen. Im in der Nähe liegenden Zirkus-Trainingszentrum „Fly“ trainiert Liliya seitdem. Die Emmendinger Zirkusschule bietet Unterricht in verschiedenen Disziplinen an.

Ein wenig Aufregung ist immer dabei

Obwohl Liliya bereits einige Erfahrung gesammelt hat, war sie auch vor dem Halbfinale der Sendung „Das Supertalent“, in der seit 2007 Teilnehmer besondere Talente zeigen können, aufgeregt. Noch ist streng geheim, wie Liliya abgeschnitten hat. Im September hat sie es bei der spanischen Version der Fernsehsendung jedenfalls bereits ins Finale geschafft.