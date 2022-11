Weil am Rhein Mit Sonnenbrille statt Waggislarve

Das neueste Kostüm ist eine Ausgehuniform, ein sogenanntes Blue Dress. An Hochzeiten, beim Spalierstehen oder an Festumzügen soll das Kostüm getragen werden, verriet Ideengeber Oliver König. Gesehen hat König, der zweiter Vorsitzender ist, diese Uniform erstmals an einer Parade. Sie gefiel ihm so gut, dass er seine Musikerkollegen dafür begeistern konnte. Sie setzt sich zusammen aus einer Hose in mittelblauer Farbe, die an der Seite einen roten Streifen hat, dazu eine dunkelblaue Jacke, welche mit einem feinen roten Paspel umrahmt ist und über zwölf kleine und sechs große goldene Knöpfe verfügt, verziert mit Ehrenabzeichen. Eine weiße Mütze sowie ein weißer Ledergürtel runden das ganze ab. Was nicht mehr zum Kostüm gehört, das ist die Waggislarve. Dafür tragen die Guggenmusiker eine Sonnenbrille. „Es muss immer wieder Veränderungen geben“, sagt König.

Bekannt sind die Ranzepfiffer auch durch ihr jährliches Symposium. Vorgegeben waren jeweils die verschiedenen Mottos wie beispielsweise „Schweizer Alpen oder Reeperbahn auf St. Pauli“. Diese Veranstaltung konnte wegen der Pandemie in den vergangenen Jahren nicht mehr stattfinden, bedauert der Vorsitzende Ricky Elfner. Auch die Wiesngaudi in Lörrach-Brombach, die von den Ranzepfiffern veranstaltet wurde, begeisterte die Fans der Guggemusik. Für 2023 ist diese wieder geplant. Ob sie stattfinden kann, ist jedoch noch offen.

In Erinnerungen geschwelgt

Nichtsdestotrotz wurde das Jubiläum, zu dem alle Gäste festlich gekleidet gekommen waren, zünftig gefeiert. Mit fetziger Musik stimmten „Greifersepp & thä Stuehlgang Stompers“ die Gäste ein. Ein reichhaltiges Buffet lud zum Schlemmen ein und ein DJ sorgte für Tanzmusik. Und immer wieder war zu hören: „Weißt du noch…“

Über die Ehrungen berichten wird noch.