Weil am Rhein: Mit Spaß am Handwerk zum Erfolg

Der Weg zum Sieger unter den Handwerkern war für Iskanli nicht klar geebnet. Zunächst machte der in Weil am Rhein Aufgewachsene mit türkischen Wurzeln eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Doch jeden Tag nur hinter dem Tresen zu stehen, wurde ihm zu eintönig, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Iskanli wollte selbst mit anpacken und entschied sich daher, einen weiteren Lehrberuf zu ergreifen. Ein früherer Nachbar hatte ihn in jungen Jahren bereits auf Baustellen mitgenommen, wo er das Handwerk des Bodenlegers kennenlernte. Er bewarb sich zweimal beim Teppichcenter Erbsland in Weil und erhielt 2021 einen Ausbildungsplatz als Bodenleger.