Rauer Umgangston an der Grenze: Ein Mann hat am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei Widerstand geleistet und diese fortwährend beleidigt, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Zudem führte der Mann einen verbotenen Gegenstand mit sich. Er wurde in die Schweiz zurückgewiesen.