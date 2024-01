Eine mit Haftbefehl gesuchte Flüchtige hat die Bundespolizei an der Schweizer Grenze gefasst. Nun sitzt die Frau, der mehrfacher Diebstahl in besonders schweren Fällen vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am frühen Montagmorgen geriet die 36-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen die rumänische Staatsangehörige bestand. Wegen des Vorwurfs, im vergangenen Jahr mehrfach durch Trickdiebstähle Geldkarten erbeutet und in der Folge mit diesen eingekauft zu haben, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte die Gesuchte, die nach den Taten im Ausland untertauchte, einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt für Frauen. Dort wartet sie auf ihre Gerichtsverhandlung.