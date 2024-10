Weil am Rhein: Mit Verkostung

Mit Umtrunk

Der Weg führt durch eine eindrückliche und verschiedenartige Landschaft mit grandiosen Ausblicken, heißt es in der Ankündigung. Die Stadtführerin erzählt über die Geschichte des Weinbaus, die Arbeit im Rebberg sowie die Besonderheiten des Schlipfs. Unterwegs gibt es die Möglichkeit, den am Tüllinger angebauten Wein zu kosten. Der Umtrunk wird von der Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus (WWT) gesponsert.

Anmeldung erforderlich

Dem Wetter angepasste Kleidung und gutes Schuhwerk ist erforderlich. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung obligatorisch direkt bei der VHS, Humboldtstraße 5, oder online unter www.vhs-weil-am-rhein.de. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person. Die dreistündigen Wanderung beginnt um 14 Uhr am Alt-Weiler Lindenplatz und endet in Ötlingen.