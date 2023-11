Weil am Rhein: Mit viel Freude an der Bewegung

Im Vergleich zu früheren Jahren war die Anzahl der verteilten Urkunden des Deutschen Olympischen Sportbunds mit acht etwas geringer, bedingt durch Erkrankungen einiger Teilnehmer, die zur Unterbrechung des Trainings führten, heißt es in einer Mitteilung. Von den acht Urkunden waren sechs in der Kategorie Gold errungen worden und zwei in Silber. Sie gingen an: Axel Bohmann, Dietmar Heinzel, Paul-Heinz Hellstern, Richard Maurer, Gitte Mierzwa, Claudia Schäffer, Tina Schreiner und Rudolf Then. Einige erwarben diese Auszeichnung zum zweiten Mal, andere, wie Paul-Heinz Hellstern, zum 30. Mal in Folge, oder Richard Maurer und Rudolf Then zum 28. Mal.