Weil am Rhein Mit viel Gefühl und Musikalität

Der diesjährige „Klingende Samstag“ wurde von den beiden Formationen des Gesangvereins Haltingen, also des Frauenchors „Cantabella“ und des Männerchors, unter der Leitung von Kai Trimpin gestaltet. Obwohl der Verein während der langen Corona-Pause den Abgang etlicher Mitglieder verkraften musste, bewiesen die nunmehr 17 Sängerinnen und 24 Sänger, dass sie nichts von ihrer gesanglichen Strahlkraft verloren haben. Geboten wurde eine bunte Mischung von traditionellen Liedern über moderne Schlager bis hin zu Gesang der südafrikanischen Zulu. Zur Welturaufführung durch den Männerchor kam das Werk „Impressionen aus Haltingen“, komponiert und getextet vom Haltinger Sänger Werner Sohn. Instrumental begleitet wurden die Chöre von Henry Uebel am Piano und Gerd Maier am Akkordeon beziehungsweise Kontrabass.