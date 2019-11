Weil am Rhein Mit viel Lokalkolorit und Humor

Mit viel Lokalkolorit und auch weit nach oben in die Bundespolitik werden mit spitzen Anmerkungen die Zunftmeister ihre geschmiedeten Verse darbieten, kündigt Zunftmeister René Winzer an. „Diesmal wird einiges auf dem Teller serviert, was in und um Weil am Rhein ,passiert’ ist.“ Verpackt in bekannter, lustiger Weise ist das Programm zur Eröffnung der Fasnachtskampagne 2019/2020.

Die Gäste können sich laut Ankündigung wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das mit viel Humor und doch mit erhobenem Zeigefinger dargeboten wird. Mit der Verkündigung der Loosig, die von der IG Straßenfasnacht vorgenommen wird, geht man dann zum unterhaltsamen Programmteil über.