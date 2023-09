Weil am Rhein Mit Vorfreude, aber auch Sorge

Die Raumsituation sieht laut Ullrich so aus, dass jede Klasse ihr eigenes Klassenzimmer hat. „Mehr Räume wären schön, aber wir haben keine Wanderklassen und niemand muss, wie vor einigen Jahren, im Foyer unterrichtet werden.“

Nun hoffe sie auf ein „normales“ Jahr, ohne erschwerende Faktoren wie in den vergangenen Jahren: Stichwort Corona oder die Energie-Krise. „Es wäre schön, wenn Schule Schule sein kann.“ Der Personalmangel sei aber weiter ein großes Thema, stellt die Rektorin klar.

Am Oberrhein-Gymnasium (OGW) beginnt das Schuljahr mit einer neuen Rektorin: Tanja Reinhardt-Albiez. Sie kam bereits zum Schuljahr 2021/22 ans OGW und hat seitdem schon einige Einblicke gewinnen können, auch „wo mögliche Wege künftig hinlaufen könnten“. Das Gespräch mit den am Schulleben Beteiligten, aber auch das enge und gute Zusammenarbeiten in der Verwaltung macht ihr bisher großen Spaß. Für den Start des neuen Schuljahrs ist alles vorbereitet: Bereits am Freitag kommt das Kollegium zu einer großen, ersten Konferenz zusammen.

Bei der Einschulung der Fünftklässler wird von engagierten Eltern Kaffee und Kuchen angeboten, eines der vielen Details, die Reinhardt-Albiez an ihrer neuen Schule so gut gefallen: „Der zugewandte, fast familiäre Umgang, das ist es ja, was uns als Schule ausmacht.“ Zu klagen gibt es nichts. Sowohl von der Lehrerversorgung als auch von der Raumausstattung her sei das OGW gut ausgestattet, das W-Lan funktioniert überall zuverlässig. Dies sei ihrer Erfahrung zufolge keine Selbstverständlichkeit.

Die letzte Woche vor dem Schulbeginn ist an der Gemeinschaftsschule immer stark geprägt von der letzten Feinjustierung der Stundenpläne. Außerdem werden wichtige und aktuelle Themen des vorherigen Schuljahrs aufbereitet, berichtet Rektor Burkhard Keller – wie Coaching, Bewegtes Lernen, der Start mit zwei Ipad-Klassen und das Einbringen von Nachhaltigkeitszielen in den Schulalltag.

„Dankenswerterweise wurde letzte Woche ein weiterer Container von der Stadt Weil am Rhein aufgestellt, sodass wir dieses Schuljahr keinen akuten Raummangel haben“, freut sich Keller. An der Schule gehe es aber schon recht eng zu. Vor einigen Monaten waren erstmals konkrete Ideen für einen Erweiterungsbau vorgestellt worden. Als Schulleiter beschäftige ihn die Lehrerversorgung sehr stark. „Wie auch an den meisten anderen Schulen könnte sie besser sein, und ich hoffe sehr, dass wir keine Ausfälle haben werden.“

Abschied genommen

So kurz vor Schulbeginn denkt Keller auch an die letztjährigen beiden zehnten Klassen. „Da waren viele ganz außergewöhnliche und tolle Jugendliche dabei. Ich bin gespannt, wie sie ihre ersten Tage in einer Ausbildung oder einer weiterführenden Schule erleben werden.“ Und er freue sich wieder auf die neuen Fünftklässler. „Die Kleinen im Laufe der Jahre groß werden zu sehen, ist auch etwas Besonderes.“

Fünfte Klassen

Kant-Gymnasium:

Fünf fünfte Klassen mit 141 Schülern wird es geben – eine mehr als zunächst angenommen.

Realschule Dreiländereck:

Drei neue fünfte Klassen starten nach den Sommerferien.

Oberrhein-Gymnasium:

Zwei fünfte Klassen mit 30 und 19 Schülern gibt es. Zur kleineren Klasse, die aus Schülern besteht, die sich für das bilinguale Profil Französisch entschieden haben, kommen eventuell im Laufe der Zeit noch weitere Schüler dazu.

Gemeinschaftsschule:

Drei fünfte Klassen starten, die jedoch bereits jetzt sehr voll sind.