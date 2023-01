Weil am Rhein Mit zahlreichen Böllern und Raketen

Weil am Rhein (ilz). Beim Blick in die Regale in den Supermärkten hatte es sich am Silvestermorgen bereits abgezeichnet: Vielerorts waren Böller und Raketen fast vollständig ausverkauft. Dass viel „geböllert“ werden würde, bestätigte sich dann um Mitternacht. Aber auch schon in den Stunden zuvor krachte es immer wieder. Eine kleine Gruppe Jugendlicher stimmte sich etwa am Rheinpark auf die Silvesternacht ein, feierte gemeinsam und zündete unter viel Gelächter schon am Mittag einen Teil seines Böller-Bestands. Gegen Abend wurden dann vielerorts auch die ersten Raketen abgeschossen. In den frühen Morgenstunden krachte es noch immer. Den Eindruck, dass gerade nach den vergangenen Corona-Jahren sehr viel Feuerwerk abgebrannt worden ist, haben nicht nur zahlreiche Bürger, sondern auch die Polizeibeamten, die in der Silvesternacht in der 3-Länder-Stadt im Einsatz waren. „Subjektiv war es dieses Jahr mehr als in der Vor-Corona-Zeit“, gibt Polizeisprecher Thomas Batzel die Eindrücke der Beamten wieder. Größere Zwischenfälle habe es im Stadtgebiet jedoch nicht gegeben. Auch seien bislang keine Verstöße gegen das Böllerverbot in den ausgewiesenen Gebieten bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden.