Weil am Rhein Mit Zuversicht ins neue Jahr

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. An den 8. März 2020 erinnert sich Klein noch genau. Denn an diesem Tag hat die letzte Vorstellung vor der coronabedingten Schließung stattgefunden. Gut eineinhalb Jahre sollte es dauern, bis das TAM seine Türen wieder öffnen konnte. Denn erst im Oktober 2021 zeichnete sich ab, dass wieder Leben auf die Bühne zurückkehren würde. „Ich habe das damals sehr optimistisch bewertet – vielleicht zu optimistisch“, blickt Klein zurück. Denn von den acht Vorstellungen, die für den Herbst 2021 anvisiert waren, konnte lediglich eine einzige realisiert werden. Die übrigen musste das TAM rückabwickeln. „Das war ein immenser Aufwand – sowohl organisatorisch als auch finanziell“, erinnert sich Klein. Trotzdem hielt der Theaterbetreiber stets an seinem Optimismus fest. In vielen Gesprächen – unter anderem mit der Stadt Weil am Rhein – ging er einer Frage nach: Wann ist ein normaler Spielbetrieb im Theater wieder möglich?