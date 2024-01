Weil am Rhein: Mit zwei Haftbefehlen gesucht

Der deutsche Staatsangehörige reiste demnach am Dienstagabend am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn nach Deutschland ein, als er in eine Kontrolle der Bundespolizei kam. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Körperverletzung hatte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe von 3120 Euro verurteilt, welche dieser nicht beglich und sich auch nicht der Ersatzfreiheitsstrafe stellte. In einem weiteren Verfahren war der Gesuchte nicht zum Gerichtstermin erschienen, weswegen auch hier Haftbefehl erlassen wurde. Da er die Geldstrafe nicht bezahlte, nahm ihn die Bundespolizei fest. Nun verbüßt er eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe und wartet zudem im Gefängnis auf seine Gerichtsverhandlung, wo er sich wegen Bedrohung verantworten muss.