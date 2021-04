Weil am Rhein Miteinander in Verbindung bleiben ist wichtig

Heather Perrott, die Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins in Bognor Regis, organisiert regelmäßig Videokonferenzen. „Dort tauschen wir drei Vereine uns miteinander aus.“ Auch ein Quiz soll per Videokonferenz veranstaltet werden. „Die Engländer sind uns technisch voraus, dort sind fast alle in der Lage, Zoom zu nutzen“, lacht Bartl.

Es sei wichtig, in Verbindung zu bleiben. „Aber auch bei uns zieht sich keiner zurück, alle warten darauf, dass es weiter geht.“ Die Arbeit im Verein sei für viele auch ein Stück Kultur. „Natürlich hat man sich irgendwie mit der Situation abgefunden. Aber wir sind auch ungeduldig.“

Im September soll eigentlich ein Städtepartnerschaftstreffen in Weil am Rhein stattfinden. Ob das klappt, ist allerdings noch nicht klar. Der Weiler Vorstand wolle sich Mitte April beraten. „Ich denke eher nicht, dass das etwas wird. Wir werden wohl bis nächstes Jahr warten müssen“, meint die Vorsitzende aus Trebbin. Das letzte Zusammentreffen vor Corona war am 15. März 2020, anlässlich von 30 Jahren Städtepartnerschaft. „Im Oktober davor haben wir unsere traditionelle Theaterfahrt unternommen, es ging nach Halle. Wir waren uns alle einig, dass es gut war, dass wir dieses Erlebnis noch hatten“, sagt Bartl rückblickend.

Es wird Mut gefasst

In puncto Todesfälle sei Trebbin glücklicherweise bislang glimpflich davongekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Teltow-Fläming lag laut Bartl am Donnerstag bei 116. „Das ist nicht niedrig.“ Auch dort haben die Hausärzte diese Woche mit dem Impfen begonnen, in Luckenwalde steht ein Kreisimpfzentrum zur Verfügung. „Es wird etwas Mut gefasst“, weiß Bartl.