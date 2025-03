Weil am Rhein: Miteinander reden wirkt oft Wunder

Zur Einweihung dieses Projekts, das der Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Stadtverwaltung Weil am Rhein ins Leben gerufen haben, sind auch Seniorinnen und Senioren aus der Umgebung eingeladen. Ebenso werden am Samstag gleich mehrere Freiwillige vor Ort sein, die künftig als Gesprächspartnerinnen und -partner zur Verfügung stehen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Die Idee „Schwätzbänkle“ aufzustellen kommt vom DRK. Nach der Vorstellung dieses Projekts beim Seniorentag war denn auch Christine Krauth, Leiterin der Abteilung Soziales, Schulen und Sport, begeistert. Das DRK rannte quasi offene Rathaustüren ein. Gemeinsam wurde das Projekt weiterentwickelt. Das DRK beschaffte die entsprechenden Hinweisschilder, die Stadtverwaltung kümmerte sich derweil um die Standorte.