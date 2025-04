Weil am Rhein: Mitmachen und nicht wegschauen

Es komme in den vergangenen Jahren immer häufiger vor, dass Urlaubende mit solchen Infektionen zurückkämen. „Die Zahlen vor allem für Dengue in Deutschland, Frankreich und der Schweiz steigen ständig an. Früher war das nur für die jeweiligen infizierten Reisenden ein Problem, heute steigt aber die Gefahr, dass Tigermücken erst infizierte und dann andere Personen stechen und so die Krankheitsviren übertragen“, erklärt sie. Und genau das soll verhindert werden. Eine Möglichkeit ist, den Insekten ihre Brutmöglichkeiten zu nehmen.