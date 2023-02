Weil am Rhein Mitmachen und sich einbringen

Mitmachen und sich einbringen – davon lebt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Gemeinsam sollen Ideen entwickelt werden. Die Einwohner der 3-Länder-Stadt werden in den kommenden beiden Jahren mittels verschiedener Beteiligungsformate eingebunden. Mittels Zufallsprinzip wurden jüngst Bürger ausgewählt, die nun angeschrieben und gebeten werden, an diesem Projekt mitzuwirken. Etwa 20 bis 30 Weiler sollen dafür gewonnen werden. Die Anschreiben gehen Mitte Februar raus.

Fest steht laut Verwaltung auch, dass am 15. April an zentraler Stelle ein Stand aufgebaut wird, an dem die Möglichkeit besteht, seine Meinung zur Entwicklung der Stadt Weil am Rhein abzugeben: Was gefällt mir hier? Und wo sehe ich Handlungsbedarf? Auf diese Fragen kann auch im Rahmen einer mehrwöchigen Online-Beteiligung anhand eines interaktiven Stadtplans eingegangen werden. Die Planer erhoffen sich einen möglichst breit gefächerten und damit auch repräsentativen Rücklauf aus der Bürgerschaft.