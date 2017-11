Weil am Rhein Mobbing ein großes Problem

Von Siegfried Feuchter

Auch wenn seine Kinder nicht mehr das Kant-Gymnasium besuchen, sondern inzwischen studieren, engagiert sich Richard Brugger weiterhin für bessere Bildungschancen und bessere Bedingungen an den Schulen. So gehört er nach wie vor dem Vorstand des landesweit tätigen Vereins „Schule mit Zukunft“ an, der seinen Sitz in Stuttgart hat.

Weil am Rhein. Um den Verein und dessen Ziele auch in Weil am Rhein und der Region verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, veranstaltet Brugger, der vor wenigen Jahren auch dem Elternbeirat des Kant-Gymnasiums angehörte, am Freitag, 24. November, ab 19.30 Uhr im Hadid-Bau wieder eine Ü 30-Party für Eltern, Lehrer und alle Interessierten. Unsere Zeitung sprach mit ihm.

Seit acht Jahren gehöre ich dem Landesvorstand in Stuttgart an. Man kann nicht nur eine bessere Bildung für unsere Kinder fordern, man muss sich auch dafür einsetzen, habe ich mir gesagt und engagiere mich deshalb. An den Themen der vergangenen Jahre hat sich im Prinzip nichts geändert, sie sind nach wie vor aktuell.

Nicht nur mich, sondern für den gesamten Verein steht der Unterrichtsausfall an den Schulen im Blickpunkt. Das ist ein riesengroßes Problem. Es fällt noch zu viel Unterricht an den Schulen aus, bedingt durch Krankheiten, durch Schwangerschaften und durch Abwesenheit von Lehrern wegen Fortbildungen und Schulreisen. Deshalb ist die Forderung nach einer flächendeckend guten Lehrerversorgung ein zentrales Anliegen des Vereins.

Er hält sich noch in Grenzen, soweit ich das überblicken kann. Doch auch hier fallen immer wieder aus unterschiedlichen Gründen Unterrichtsstunden aus. Deshalb ist die Politik grundsätzlich gefordert, genügend Lehrer einzustellen. Fällt ein Lehrer aus, muss schnell Ersatz da sein. Es kann doch nicht angehen, dass über längere Zeit der Unterricht in Hauptfächern oder Sprachunterricht ausfallen. Bildung ist sehr wichtig, ebenso muss für gute Bildungschancen für alle Kinder gesorgt werden.

Mobbing wird an den Schulen ein immer größeres Problem, was vor allem auf die sozialen Medien zurückzuführen ist. Wie hier teilweise Jugendliche gemobbt und fertiggemacht werden, ist nicht mehr hinnehmbar. Die betroffenen Kinder leiden stark darunter, bekommen psychische Probleme sowie Schlaf- und Essstörungen. Eltern und Schulen dürfen da nicht wegschauen, sondern müssen sich intensiv dieses Themas annehmen. Die Kinder dürfen nicht alleingelassen werden. Wichtig ist uns auch, dass die Schulen baulich in einem ordentlichen Zustand sind. Das ist leider nicht überall der Fall, es gibt vielerorts einen starken Sanierungsbedarf.

Das ist richtig, Weil am Rhein ist in dem Zusammenhang vorbildlich. Schulen und Träger arbeiten gut zusammen, das kann nur begrüßt werden.

Oh, das weiß ich nicht. Nur so viel: Es sind leider nicht allzu viele. Dabei ist eine Mitgliedschaft nicht teuer, aber anregend durch Gespräche und Diskussionen. Jeder soll und kann seine Erfahrungen, Erlebnisse und Ideen im Zusammenhang mit Schule und besserer Bildung einbringen. Vor allem auch über Facebook und Flyer versuchen wir, die Eltern zu erreichen.

Wir wollen Eltern und Lehrern die Möglichkeit bieten, Kontakte zu pflegen, auch in lockerem Rahmen über Themen zu sprechen, die nicht nur den Alltag betreffen. Wir wollen einen geselligen Abend verbringen, bei dem man abschalten und abtanzen kann. Ganz nebenbei liegen natürlich auch Flyer des Vereins aus, in dem die Ziele und Aufgaben dargestellt sind. Wie gesagt, nicht nur Schulen und Eltern sind willkommen, sondern jeder Interessierte.

Wie lange engagieren Sie sich schon im Verein „Schule mit Zukunft“?

Welches Thema beschäftigt Sie derzeit vor allem?

Wie sieht es mit dem Unterrichtsausfall an den Weiler Schulen aus?

Welches Thema rückt der Verein außerdem in den Fokus?

Aber die Stadt Weil am Rhein hat in den zurückliegenden Jahren viel Geld in die Hand genommen und tut es auch gegenwärtig, um Schulgebäude und Sporthallen in einem guten Zustand zu halten.

Wie viele Mitglieder hat der landesweite Verein „Schule mit Zukunft“ in Weil am Rhein?

Sie veranstalten nun zum wiederholten Mal eine Ü30-Party. Was bezwecken Sie damit?