Weil am Rhein Mobilität von morgen gestalten

Alle Bürger sind angesprochen

Bei diesem Projekt wird der Dialog großgeschrieben, nicht zuletzt deshalb richtet es sich auch sowohl an ältere Mitmenschen sowie an Kinder und Jugendliche, was gerade für Weil am Rhein als kinderfreundliche Kommune einen wichtigen Aspekt darstellt, heißt es.

Beim Fußverkehrs-Check bewerten Bürger, Verbände, Vereine, Politik und Verwaltung gemeinsam die Situation des Fußverkehrs vor Ort. Nach dem Auftaktworkshop und einer ersten Bestandsanalyse wird es im Anschluss zwei Vor-Ort-Begehungen von rund 1,8 Kilometern Länge im Innenstadtbereich geben. Diese finden am 22. September und 20. Oktober von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Treffpunkt ist auf dem Rathausplatz.

Dabei sollen an Ort und Stelle Stärken und Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungen diskutiert werden. Die finalen Ergebnisse werden am 17. November in einem Abschluss-Workshop zusammengetragen, ehe Fachbüro und Verwaltung auf dieser Basis Maßnahmenvorschläge zum Fußverkehr entwickeln.

Weitere Informationen: Wer beim Auftakt dabei sein will, kann sich unter Tel. 07621/704664 oder per E-Mail an julian.herzel@ weil-am-rhein.de anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Fußverkehrs-Check.

Die Stadt Weil am Rhein wurde mit 14 weiteren Kommunen in Baden-Württemberg vom Verkehrsministerium in das Projekt Fußgänger-Check 2022 aufgenommen. Durch das Fachbüro Planersocietät soll der Einstieg in eine systematische und strategische Förderung des Fußverkehrs einen zentralen Baustein einer gesamtübergreifenden zusammenhängenden Mobilität liefern. Der Fußverkehrs- Check wird seit 2015 durchgeführt. Mehr als 70 Städte und Gemeinden haben bereits teilgenommen. Dabei haben sich die Fußverkehrs- Checks als sinnvolles Instrument erwiesen, um in Kommunen für die Belange des Fußverkehrs zu sensibilisieren, heißt es.