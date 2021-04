Weil am Rhein Modernisierung statt Minimalversion

Ortschaftsrat dafür

Diese Einschätzung wird im Ortschaftsrat Märkt vollauf geteilt, wie in der Sitzung am Mittwochabend deutlich wurde. In dem Gremium sehnen sich die Mitglieder danach, dass es zur Modernisierung kommt. So verwies Ortsvorsteher Stefan Hofmann auf die vielen Jahre, während derer man sich mit der Sanierung befasst habe. „Das Thema hat schon historischen Wert.“

Wenig erfreut war er daher, dass die eigentlich schon kurz vor dem Startschuss befindliche Modernisierung wegen Corona noch einmal zum Warten verdammt war. Klar sei, dass die Minimalversion keine Zukunftslösung ist. „Wir erreichen mit der Modernisierung alle gesetzten Ziele“, setzt er auf den Bau- und Umweltausschuss, der am Montag dem Gemeinderat für dessen Sitzung am 4. Mai die Zustimmung empfehlen soll. „Der Beschlussvorschlag ist in unserem Sinne.“

Inhaltlichen Klärungsbedarf gab es aufgrund der häufigen Befassung mit dem Thema Modernisierung und der eigentlich auch schon zuvor abgesegneten Planung kaum. Die Sorge von Christoph Schröder, dass das Vordach zu deutlich eingekürzt wird, konnte Hofmann auch zerstreuen. Einzig die Wirkung der Infrarot-Heizung, die Rolf Rung zur Sprache brachte, soll noch dargestellt werden.

Somit könnte es bei einem positiven Gemeinderats-Votum schon bald mit der Sanierung losgehen. Der Bauantrag und die -genehmigung ist für das dritte Quartal terminiert – die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe für das vierte Quartal und der Baubeginn dann im ersten Quartal des nächsten Jahres. Eine Fertigstellung soll im dritten Quartal nächsten Jahres erfolgen.

Die Abdankungshalle auf dem Friedhof in Märkt wurde in den Jahren 1974/75 errichtet. Doch seither wurden an dem Gebäude nur die notwendigsten Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt, so die Stadtverwaltung. „Das Gebäude ist deshalb nach inzwischen 47 Nutzungsjahren in erheblichem Maße sanierungsbedürftig.“

Das Sanierungskonzept umfasst im Wesentlichen die folgenden Arbeiten: Nicht mehr benötigte Aufbahrungsräume werden abgebrochen, ein Abschiedsraum geschaffen und die WC-Anlage erneuert. Die Eingangsfassade wird ebenso erneuert und mit einem barrierefreien Zugang versehen.

Die Kunstfassade soll restauriert, der Dachaufbau erneuert und der Außenputz in Schuss gebracht werden. Erneuert werden auch die Elektroinstallation mit Beleuchtung, die Möblierung sowie die Außenanlagen. Eingebaut wird zudem eine energiesparende Infrarot-Strahlungsheizung. Die Größe des Vordachs soll zudem nicht um die Hälfte verkleinert, sondern nur etwas kürzer gemacht werden, damit ein Regenschutz verbleibt.