Vor sechs Jahren veröffentlichte der argentinische Designer Andrés Reisinger die digitale 3D-Grafik seines „Hortensia Chair“ auf Instagram. Er sorgte für eine virale Sensation und profitierte in der Folge vom sogenannten NFT-Design. Ein „Non-Fungible Token“ ist ein Kryptowert, der im Gegensatz zu Kryptowährungen einmalig und nicht teilbar ist, weil er nur als Ganzes erworben werden kann und nur ein einziges Mal existiert. Also ideal für künstlerische Produktion. Der rasante Erfolg inspirierte Reisinger, den Entwurf analog zu verwirklichen – von der virtuellen in die scheinbar reale Welt also. Und da steht der eigentlich virtuelle Gartenstuhl nun dreidimensional in der Ausstellung „Science Fiction Design. Vom Space Age zum Metaverse“ im Vitra Schaudepot.