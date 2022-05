Weil am Rhein Mögliche Brutstätten entfernen

Bürger in den betroffenen Gebieten wurden mit einem Brief über das Thema Tigermücke informiert. Betroffene Haushalte können B.t.i.-Tabletten für die Wasserbrutstätten in den Außenanlagen im Rathaus bei der Polizeiabteilung abholen.

Stadt bittet um Mithilfe

Die Stadtverwaltung bittet die Weiler Bürger um tatkräftige Unterstützung. So sollten die Grundstücksbesitzer, den Mitarbeitern Zugang zu ihren Außenanlagen gewähren und Tigermückenfunde melden. Hierzu können aussagekräftige Bilder per E-Mail an tigermuecke@­weil-am-rhein.de geschickt oder die erschlagenen Mücken (mit Tesa fixiert) in einem Briefumschlag an das Rathaus Weil am Rhein mit dem Hinweis „Tigermücke“ gesendet oder dort eingeworfen werden.

Weil am Rhein. Das Tigermücken-Monitoring umfasste im Jahr 2021 in Weil am Rhein 14 Areale auf einer Fläche von insgesamt 74,4 Hektar. 100 Fallen verteilten sich auf ganz Friedlingen, die Leopoldstraße, Reblistraße, Hinterdorfstraße, Gartenstraße, Lustgarten und den Tüllinger Friedhof. Durchschnittlich kamen 1,34 Fallen auf einen Hektar. Gefunden wurden 2775 Brutstätten.

In Weil wurden erstmals im Jahr 2019 vermehrungsfähige Populationen der Asiatischen Tigermücke entdeckt. Seitdem laufen die Maßnahmen. Die Stadt als Ortspolizeibehörde ist für die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Insekts verantwortlich. Diese sind auch deshalb besonders wichtig, weil das Insekt gefährliche Krankheiten wie etwa das Denguefieber übertragen kann.