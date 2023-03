Weil am Rhein Möglicher Standort präsentiert

Im Grunde habe es bei der Suche nach einem Standort für das Weiler Blaulichtzentrum drei Alternativen gegeben, legten der Freiburger Polizeipräsident Franz Semling und Ole Nahrwold, Leiter des Amts für Vermögen und Bau, im Gemeinderat dar. Allerdings seien weder eine Erweiterung am bisherigen Standort des Polizeireviers noch am Standort des Verkehrsdiensts umsetzbar beziehungsweise sinnvoll. Daher habe man sich für die dritte Alternative entschieden. Diese sieht vor, dass ein Neubau erreichtet wird, in dem das Polizeirevier und der Verkehrsdienst gemeinsam unterkommen können. Auf diese Weise sollen Synergien genutzt werden, legte Semling dar. Man könne etwa gemeinsam eine Wache nutzen und die notwendigen Experten – zum Bespiel im Bereich EDV – müssten sich nur noch um eine einzige Liegenschaft kümmern. In enger Abstimmung mit der Stadt Weil am Rhein und dem Amt für Vermögen und Bau habe man sich auf auf Grundlage einer inzwischen abgeschlossenen Machbarkeitsstudie die Suche nach einem geeigneten Standort gemacht. Dieser könnte nun mit dem Gelände an der Basler Straße, in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache und zum Betriebshof, gefunden sein.