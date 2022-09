Weil am Rhein Möglichkeiten und Potenziale aufgezeigt

Apropos Musik: Spörrer kündigte an, dass in absehbarer Zeit der Name „Internationales Bläserfestival“ auf den Prüfstand kommen wird. Die Bezeichnung „Bläserfestival“ stehe dem internationalen Anspruch entgegen, befand Spörrer. Die Ratsmitglieder zeigten sich gegenüber den Vorschlägen, die das Kulturamt vorlegen will, offen, wollten aber zumindest der Argumentation, dass das Wort „Bläserfestival“ auch sexuell konnotiert sei, nicht so recht folgen.

Stapflehus

Veränderungen sollen längerfristig mit Blick auf das Stapflehus erfolgen. Spörrers Idee: Die Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst sollen künftig im Kesselhaus gezeigt werden, das allein schon aufgrund seiner räumlichen Beschaffenheit besser dafür geeignet sei. Das Stapflehus könne vermietet werden, um so die Kosten, die im Kesselhaus anfallen würden, gegenzufinanzieren.

Bibliothek

Die Stadtbibliothek könne räumlich aufgewertet werden, indem das Gebäude zur Straße hin geöffnet wird. Auch die Einrichtung eines Cafés in der Bibliothek sei vorstellbar, führte Spörrer weiter aus.

Austausch

Dem Kulturamtsleiter ist neben den diversen Änderungen in den Einrichtungen auch die Kommunikation mit sämtlichen Kulturschaffenden in der 3-Länder-Stadt ein großes Anliegen. Zu diesem Zweck soll in Zukunft regelmäßig ein „Runder Tisch“ stattfinden.