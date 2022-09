Weil am Rhein Momente im Dreiländergarten

Natürlich, das kennt man: die Ziegen am Sundgauhaus, die durch den Zaun schauen – steht nicht „Bitte nicht füttern“ auf einem Schild? Börries von Oeynhausen hat diese Momentaufnahme erstellt. Oeynhausen kommt von der Architekturfotografie her und Architektur wird ja gerne auch als dritte Haut des Menschen bezeichnet. So wählt er Motive wie das Kinderparadies Tatzelwurm, ein Gewächshaus am Sundgauhaus, einen Weg mit einer Wasserlache. Manche Fotos wirken realistisch wie die Frau mit Kinderwagen, die sich im Wasser spiegelt.

Fotografische Erkundungen

Das Motto der Fotokünstler war klar: Momente – Augenblicke. Das schafft fotografische Erkundungen. Manches wirkt wie aus dem Leben gegriffen, anderes ist nicht so spontan zugänglich, manche Fotos sind gar erklärungsbedürftig: etwa die wirklich geheimnisvollen dunklen Seerosenblätter von Rainer Grossmann. Er liebt Doppelbelichtungen, zeigt Detailaufnahmen vom Kinderspielplatz – einen Spielplatz kann man aus vielen Perspektiven aufnehmen und es bleibt immer ein schönes Motiv – und rostige Muster in starker Ausschnitthaftigkeit, aber auch einen gespiegelten Steg über den Seerosenteich, übrigens in Schwarzweiß der dramatischen Wirkung wegen.

Beobachtendes Auge

Gestalterisch anspruchsvolle Aufnahmen stellt auch Bernhard Wißgott vor. Sein Thema, was ihn schon lange umtreibt: Zäune. Ein Zaun kann oft etwas Abweisendes sein, etwas Schutzbietendes ebenso wie Ausgrenzendes. Was macht ein Zaun mit dem Betrachter? Dies verraten Wißgotts vieldeutige Licht-Bilder. Ein Zaun kann hier auch einmal mit ornamentaler Schönheit daherkommen, vor allem, wenn Glanzlichter obendrauf sitzen.

Ein Zaun kann aber auch deformiert sein. Hier ist ein Fotograf mit einem scharf beobachtenden Auge schon seit vier Jahren unterwegs, um speziell nach Zaunmotiven Ausschau zu halten.

Spiegelungen sind ebenfalls ein beliebtes Thema. Das sieht man in den Aufnahmen von Magdalena Lederer. Alles spiegelt sich bei ihr: Kinder am Seerosenteich, Leute, die Enten füttern, ein Mädchen im gelben Kleidchen. Das ist Malen mit Licht, eine malerische Fotografie.

Spiegelnde Bäume im Wasser hat auch Siglinde Wißgott neben Einzeldetails wie einer eisverkrusteten Pflanze mit ihrer Kamera festgehalten. Bei dieser Fotografin fällt auf, dass sie die Farbe bewusst herausnimmt, was ästhetisch reizvoll wirkt.

Sinn für Schatten

Wieder andere Facetten bieten Günther Fischer nicht nur mit den drei Gänsen, sondern auch mit seinem fotografischen Sinn für Schatten und Roststrukturen und Thomas Merkel mit seinen Naturimpressionen, die die Ungestörtheit der Natur und Landschaft suggerieren.

Zusätzlich werden schöne Landschaftsaufnahmen, die keinen Platz mehr in der Schau mit ihren Viererblöcken und größeren Formaten haben, in einem Video vorgeführt, das genauso sehenswert ist. Denn auch hier geht es um Perspektiven, die man nicht so oft sieht.

Also eine Ausstellung, die dokumentiert, dass es viel Reizvolles abseits von fotografischen Klischees gibt und dem geheimnisvollen Medium Fotografie und den Motiven viele magische Momente abgewinnt.

Die Ausstellung im Atelier 5 im Kesselhaus in Friedlingen ist noch am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, zu sehen. Geöffnet ist jeweils von 15 bis 18 Uhr.