Weil am Rhein (mcf). Der Bau des Jugendzentrums und der Kindertagesstätte an der Blauenstraße in Friedlingen nimmt immer weitere Formen an. Es gibt sowohl im Innenbereich als auch an der Außenfassade deutliche Fortschritte, liefert die Verwaltung auf Nachfrage einen Bauzwischenbericht. Das Projekt „Juno II“ ist mit Kosten in Höhe von 8,7 Millionen Euro kalkuliert.