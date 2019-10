Weil am Rhein Mops-Fans unter sich

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. „Er rennt für sein Leben gern“, sagen Erika und Leopold Steinmann aus Au in der Schweiz mit liebevollem Blick auf ihren Rüden „Murphy“, der in der Kategorie „Junge Herzensbrecher“ gemeldet ist. „Wenn ich mit ihm spazieren gehe, liefert er sich immer Wettrennen mit der Eisenbahn“, erzählt Herrchen. So kam das Paar darauf, ihn für sein erstes Mopsrennen anzumelden. Die beiden sind unter anderem Gründungsmitglieder von „Emotion Mops“ – einer Vereinigung, die erreichen will, dass in Zukunft gesündere Möpse als heute gezüchtet werden.