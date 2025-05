Weil am Rhein: Morgens um sechs Uhr kamen die Boote

Für die Weiler Bevölkerung bedeutete der 24. April 1945, als französische Soldaten die Stadt kampflos einnahmen, das Ende des Zweiten Weltkriegs. Morgens um sechs Uhr kamen sie in Motorbooten über den Rhein. Auch Haltingen und Märkt wurden am selben Tag eingenommen. In Ötlingen wurde um 15.35 Uhr an der Kirche die weiße Fahne gehisst. Genau eine Stunde später wurde diese durch die Trikolore ersetzt. Auf der Leopoldshöhe übergab Peter Hartmann – 1944 schwer verletzt aus dem Kriegsdienst entlassen und daher als einer von wenigen wehrfähigen Männern vor Ort – zusammen mit Eugen Schneider den Einrückenden eine in Französisch gefasste Kapitulationserklärung .