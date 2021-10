Weil am Rhein Moschee öffnet ihre Pforten

Anschließend hatten die Besucher die Möglichkeit, Fragen zum Islam, zum Alltag als Muslime und zum Leben allgemein zu stellen. Hüsnü Yildiz, der Gemeindevorsitzende, wie auch Emine Deberoglu, die im Frauenbeirat aktiv ist, unterstützen den Imam und standen ebenfalls im Rahmen des Kennenlern-Angebots zum Gespräch bereit.

Zur Frage, was ein Freitagsgebet ist, wurde eines in deutscher Sprache von einem Tonband abgespielt. Zum Thema Tragen eines Kopftuchs sowie der Frage, ob die Frauen unterdrückt würden, standen Deberoglu und andere Frauen Rede und Antwort und konnten so manche Vorstellung von der Rolle der Frau im Islam gerade rücken.

Miteinander in Kontakt bleiben

Im Rahmen eines Apéro wurden Adressen ausgetauscht, um in Verbindung bleiben zu können. Für alle gab es zum Abschied einen Koran in deutscher Sprache. Der Kontakt zu den verschiedenen Gemeinden in der Stadt und zur Verwaltung soll das Miteinander der muslimischen Gemeinde stärken, das ist der Wunsch des Imam. Im Übrigen fühlten er und seine Frau Asiye Acar, die Koranlehrerin ist, in seiner Gemeinde wohl. Auch die Region gefalle ihm sehr gut.