Weil am Rhein Motto: „Musik für Wärme“

Seit 14 Jahren unterstützt der „Freundeskreis Haltingen“ mit Jazzkonzerten kleine lokale und unabhängige Hilfsprojekte. Für 2020 legt der Freundeskreis sein Augenmerk auf Not und Armut in Deutschland, da bezahlbarer Wohnraum in Deutschland rar wird und die Gefahr besteht, dass immer mehr Menschen in Zukunft die „Wärmestube“ in Anspruch nehmen müssen, heißt es in der Ankündigung.

Die diesjährige Spende geht an den Verein „Hilfe für Wohnungslose“, der seit 30 Jahren in Weil besteht und sich um Menschen kümmert, die auf der Straße wohnen und am Rande unserer Gesellschaft leben. „Viele dieser Menschen haben Schicksalsschläge erlebt, durch die sie aus unserem Sozialgefüge geworfen wurden“, heißt es von Seiten der Organisatoren.