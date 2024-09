Weil am Rhein: Mozart, Reger und Beethoven beim Markgräfler Musikherbst

Das Duo für Violine und Viola sei, so Rohde, eigentlich ein Auftragswerk für Michael Haydn für den Fürsterzbischof Hieronymus von Colloredo gewesen. Irgendwie fehlte es aber Haydn an Inspiration und Haydn, so Rohde, „emailte“ seinem langjährigen Freund Mozart und bat ihn um die fehlende Komposition. Für Mozart eine willkommene Gelegenheit, seinem Erzfeind und selbst ernannten Violinisten Hieronymus von Colloredo eines auszuwischen. Er versah das Stück mit technischen Hürden, denn Mozart kannte die geigerischen Schwächen des Serenissimus.