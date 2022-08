Weil am Rhein MPS-Bilanz: Mit Hindernissen, aber zufrieden

Weil am Rhein (sas). Ein umgestürzter Baum, fehlende Helfer und lange Schlangen: Das „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ ging am Wochenende im Dreiländergarten nicht ohne Probleme über die Bühne. Dennoch sind die Veranstalter sehr zufrieden, berichtet MPS-Pressesprecher Wolfgang Fuck auf Nachfrage unserer Zeitung. Denn es kamen so viele Gäste wie nie zuvor, schildert MPS-Chef Gisbert Hiller in den Sozialen Medien. „Es war klar nach so einer langen Pause“, meint Fuck. Dass es so viele seien würden, damit hätten sie aber selbst nicht gerechnet. Der Verlauf des Festivals sei friedlich gewesen. „Es gab keinen Polizeieinsatz.“