Weil am Rhein MPS sucht Wiese für Parkplätze und Camping

Weil am Rhein. Das Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), das größte reisende Mittelalter-Kultur-Festival der Welt, das zweimal jährlich nach Weil am Rhein kommt und seine mittelalterliche Erlebniswelt im Dreiländergarten aufbaut, will das Parkplatzproblem lösen. Deshalb suchen die Veranstalter eine zentrale Parkmöglichkeit für die Besucher sowie auch für Camper.

Wenn das MPS im kommenden Jahr in seine 25. Spielsaison geht, dann gastiert das Festival an den Wochenenden 5. und 6. Mai sowie am 30. Juni und am 1. Juli 2018 in Weil am Rhein im Dreiländergarten. Dabei werden noch mehr Besucher erwartet.

Nach den beiden diesjährigen sehr erfolgreichen Mittelalterfestivals, so MPS-Pressesrepcher Wolfgang Fuck, geht das MPS von einem erneuten Zuwachs der Besucherzahlen aus. Für alle Gäste sollen nun zentrale Parkmöglichkeiten und eine Großcampsite in einer Entfernung bis zwölf Kilometer geschaffen werden – am liebsten in unmittelbarer Nähe zum Dreiländergarten. „Für die Zelte brauchen wir Wiesenflächen, die auch extra eingesät werden können“, so Gisbert Hiller, der Erfinder und Veranstalter des MPS. Ansonsten würden auch fester Untergrund oder Stoppelfelder passen. „Wir stellen jetzt die Weichen für die nächsten Jahre und zahlen je nach Untergrund sehr gute Pachten, damit auch der Ausfall der Standardbewirtschaftung ausgeglichen ist“, freut sich Hiller auf Angebote.

n Kontakt: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen, Tel. 02508 999 409