Weil am Rhein Müll, Müll und nochmals Müll

Appell an die Besucher

Für Schamberger steht fest, dass es so nicht weitergehen kann. „Wir reden hier von unserer grünen Lunge. Ich appelliere an alle Erholungssuchenden, ob jung oder alt: Achten Sie bitte darauf, ihren Platz sauber zu verlassen.“ Und vielleicht würde es ja auch den einen oder anderen zum Umdenken bringen, wenn man andere Personen auf dieses Problem aufmerksam mache. „Wir stoßen an unsere Grenzen. Es ist schlicht die Sauerei einer Minderheit, die die vielen anderen, vernünftigen Park-Besucher ausbaden müssen.“

In diesem Zusammenhang spricht Schamberger ein weiteres Problem an: Einweggrills, die die Gäste selbst mitbringen und auf sämtlichen Flächen innerhalb des Geländes entzünden. „Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch nicht erlaubt“, macht Schamberger klar. „Das Grillen ist nämlich nur an den vorgesehenen Grillstellen erlaubt, was auch für die mitgebrachten Grills gilt.“