Weil am Rhein. Mehrere Anwohner aus Weil am Rhein und Haltingen haben der Polizei am Samstag kurz nach 22.30 Uhr mehrere lautstarke Detonationen gemeldet. Zunächst konnte die Örtlichkeit nicht lokalisiert werden, so die Polizei. Schlussendlich wurde am Tüllinger in der Katzgass beim Wasserhochbehälter ein gesprengter Mülleimer entdeckt. Dieser wurde komplett zerstört. Nach Sachlage dürfte der Mülleimer mittels in Deutschland nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern gesprengt worden sein. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Das Weiler Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.