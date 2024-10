„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“ Dieses Sprichwort schien in den vergangenen Jahren angesichts niedriger Zinsen etwas in Vergessenheit geraten zu sein. Im Jahr 1924 wurde beim ersten internationalen Sparkassenkongress in Mailand der Weltspartag ins Leben gerufen. Die Idee dahinter war, die Sparsamkeit und die finanzielle Vorsorge zu fördern. Ein Jahr später, am 31. Oktober 1925, haben die europäischen Sparkassen den ersten Weltspartag durchgeführt.