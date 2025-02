Weil am Rhein/Müllheim: Stabilität und nachhaltiges Wachstum

Kundengeschäft und Vertrieb

Die Sparkasse Markgräflerland führte Ende 2024 insgesamt rund 58 000 private Girokonten für ihre Kunden. Der Onlineanteil lag bei 73 Prozent. Die Nutzung der Sparkassen-Banking-App werde ausgebaut, heißt es. Über die Hälfte aller privaten Girokontoinhaber nutze die Sparkassen-Banking-App. Sie führte zudem über 5000 Girokonten für Firmen- und Gewerbekunden, der Online-Anteil betrage hier 86 Prozent.

Kredit- und Baufinanzierungsgeschäft

307 Millionen Euro wurden 2024 an neuen Darlehen zugesagt, 142 davon an Privatpersonen und 153 Millionen Euro an Unternehmen und Selbstständige. Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni 2024 eingeleitete geldpolitischen Wende habe positiv zur Entwicklung des Baufinanzierungsgeschäfts beigetragen, das nach einer schwierigen Phase wieder positive Tendenzen aufzeige, vermelden die Verantwortlichen. Inklusive des gewerblichen Kreditgeschäftes habe ein positives Kreditwachstum erzielt werden können.

Einlagengeschäft

Auf der Einlagenseite vertrauten Kunden der Sparkasse Einlagen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro an. Im Umfeld niedriger, beziehungsweise nur moderat steigender Zinsen, bieten Wertpapiere oft höhere Renditechancen. Immer mehr Menschen investierten gezielt in Wertpapiere, heißt es. Der Umsatz im Wertpapiergeschäft stieg 2024 um 39 Prozent deutlich auf 337 Millionen Euro.