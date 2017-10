Weil am Rhein Museen und Galerie bieten einiges

Weil am Rhein. Die vier städtischen Museen und die städtische Galerie Stapflehus bieten am Wochenende und während der darauf folgenden Feiertage ein sehr vielfältiges Ausstellungsprogramm an. Am Samstag und Sonntag ist das Landwirtschaftsmuseum mit seinen weit über 200 Objekten des ländlichen Erwerbslebens des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts hinter dem Stapflehus am Bläsiring geöffnet. Ab November ist das Haus bis April 2018 geschlossen.

Das Landwirtschaftsmuseum ist am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung „Haholtingas Erben“ wird am Sonntag, 29. Oktober, um 11.15 Uhr mit einer Vernissage eröffnet und ist dann durchgängig bis 18 Uhr zu sehen (www.museen-weil.de).

Im Stapflehus ist am Samstag und Sonntag die Ausstellung „Res Naturae“ mit Kunstwerken von Gaby Roter geöffnet. Diese beiden Ausstellungen sind auch an den beiden Feiertagen am 31. Oktober und am 1. November jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Im städtischen Museum „Dorfstube Ötlingen“ ist ebenfalls nur noch am Sonntag von 15 bis 17 Uhr die Sonderausstellung „Naturschönheit Dreiländereck“ mit Arbeiten von Naturfotograf Jürgen Stern zu sehen. Das Museum Weiler Textilgeschichte beim Kesselhaus eröffnet am Sonntag, 5. November, um 11.15 Uhr eine Ausstellung unter dem Titel „Bakuba Design – Textilkunst aus dem Herzen Afrikas“.