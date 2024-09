Weil am Rhein: Museum zur Textilgeschichte ist wieder geöffnet

Ein Ausstellungsstück Foto: Elke Fischer

Die gute Lage am Wasser, ein Anschluss an das Eisenbahnnetz und zollrechtliche Vorteile waren günstige Voraussetzungen für die weitere Ansiedlung der Färberei & Appretur Schetty 1898 und schließlich der Seidenstoffweberei Robert Schwarzenbach 1923. Zudem waren viele günstige Arbeitskräfte im ländlich geprägten Dreiländereck verfügbar. In ihrer Blütezeit beschäftigte die Textilindustrie bis zu 2300 Mitarbeiter. Mit der Schließung der Seidenweberei Schwarzenbach 1982 ging die etwa hundertjährige Geschichte der Textilindustrie in Friedlingen zu Ende.

Das Museum präsentiert zahlreiche, interessante Objekte, Bilder und Modelle der Textilbetriebe. Luftbildaufnahmen führen den Besuchern die Ausmaße des ehemals blühenden Industriezweigs vor Augen. Historische Maschinen aus den Zwanzigerjahren, Werkzeuge, Musterbücher und zahlreiche Relikte der Arbeitswelt erinnern an die Textilepoche in Weil-Friedlingen.