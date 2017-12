Weil am Rhein Museumkids: Bräuche durch die Jahrhunderte

Weil am Rhein. Die Museumkids treffen sich am Mittwoch, 13. Dezember, von 16.30 bis 18.30 Uhr im Museum am Lindenplatz. Dieses Mal dreht sich alles um die Frage „Woher kommt Weihnachten? Unsere Bräuche durch die Jahrhunderte.“

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Grundschulalter (sechs bis elf Jahre). Heidi Hajosch führt im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Haholtingas Erben“ in die Entstehung unseres heutigen Weihnachtsfestes (Götter, Christianisierung, Reformation, heutige Bräuche) ein. Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, ihren eigenen Weihnachtsschmuck (Strohsterne und Schneekristalle) bei Kinderpunsch und Lebkuchen zu basteln.

Anmeldung per E-Mail unter: b.brutscher@weil-am-rhein.de oder telefonisch Montag und Dienstagvormittag unter Tel. 07621/792 219 beziehungsweise am Donnerstag und Freitagvormittag unter Tel. 07621/704 116.