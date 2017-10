Weil am Rhein Museumskreis mit Ausstellung über Haltingen

Weil am Rhein (sif). Seit einem Jahr bereitet der Weiler Museumskreis intensiv seine neue Ausstellung vor, die unter dem Titel „Haholtingas‘ Erben – ­1250 Jahre Haltingen“ aus Anlass des Haltinger Jubiläums im Museum am Lindenplatz vom 29. Oktober bis zum 22. Juli 2018 zu sehen sein wird. Haltingen feiert bekanntlich in diesem Jahr seinen 1250. Geburtstag.

Der Museumskreis, wie immer ideenreich und kreativ, hat sich wieder einiges einfallen lassen, um die Geschichte und Entwicklung Haltingens in den Blickpunkt zu rücken. Die ehrenamtlich stark engagierten Mitglieder um die Vorsitzenden Heinz Obrecht und Sabine Theil wurden dabei von Haltinger Bürgern unterstützt, die Leihgaben zur Verfügung stellten und Einblicke in ihr privates Fotoalbum gewährten.

Vernissage zu der spannenden Ausstellung, die der Museumskreis in Zusammenarbeit mit dem Städtischen Kulturamt erarbeitet und in vielen Stunden umgesetzt hat, ist am Sonntag, 11.15 Uhr, im Museum am Lindenplatz. Der Musikverein Haltingen wird die Eröffnung musikalisch umrahmen.