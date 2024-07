Weil am Rhein: Musik erfüllt und prägt sein Leben

Europaweit einer der wenigen Spezialisten

Der gebürtige Oberfranke aus Bamberg lebt mit seiner Frau Barbara, die als Gambistin in verschiedenen deutschen und schweizerischen Kammermusik-Ensembles sowie als Tänzerin und Choreografin tätig ist und an den Musikschulen Basel und Weil am Rhein unterrichtet, seit 1992 in Weil am Rhein. Neben der Musik engagiert sich Christian Leitherer auch als Vorsitzender des Weiler Städtepartnerschaftsvereins sowie als Vorstandsmitglied und Pressewart der Orchestergesellschaft. Zudem ist er Kabinett-Beauftragter der deutschen, französischen und ungarischen Lions der Distrikte Süd-West für den Tri-Jumélage Musikpreis. Der frühere Musikschulleiter Dieter Fahrner und der ehemalige Kulturamtsleiter Tonio Paßlick hatten den leidenschaftlichen, erfolgreichen Musiker seinerzeit animiert, sich an der Weiler Musikschule und im kulturellen Leben der Grenzstadt einzubringen.

Christian Leitherer: ein Multiinstrumentalist

Wer sich mit Christian Leitherer unterhält, der spürt sofort, welche Begeisterung er für die Musik ausstrahlt und mit welcher Passion er diese auch an junge Musikerinnen und Musiker weitergibt. Musik ist sein Leben – und das schon seit jungen Jahren, als in ihm die Freude am Musizieren erwacht ist. Mit acht Jahren begann er („für heutige Verhältnisse war ich schon spät dran“), Blockflöte zu spielen. Querflöten-, Klavier- und Gambenunterricht kamen hinzu, ebenso eine Gesangsausbildung. „Ich war wissensdurstig, wollte viele Blickwinkel erfassen und Verständnis entwickeln für Musik und Instrumente“, sagt Christian Leitherer rückblickend zu seiner Karriere. Professionell spielt er Klarinette, Saxofon und Blockflöte, doch dem 57-Jährigen sind auch Klavier sowie die Instrumente Fagott und Querflöte nicht fremd – er ist ein Multiinstrumentalist. Leitherer gibt Kurse und Seminare und bringt den Teilnehmern die Spieltechnik der barocken Klarinetten und des Chalumeau näher, während der an der Weiler Musikschule Klarinette und Saxofon unterrichtet.