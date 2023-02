Weil am Rhein Musik in ihrer Vielfalt vermitteln

Grundlagen schaffen

Die 52-Jährige tritt die Nachfolge von Karl Gehweiler an, der zum 31. März altersbedingt ausscheidet. „Musikschulen sind die Basis für unsere bunte Kulturlandschaft. In der Kindheit werden wertvolle Grundlagen gelegt und entscheidende Erfahrungen gesammelt“, meint Mathäus. An ihrer neuen Position reize sie zudem die Vielseitigkeit des Musikschullebens. Auch das Organisieren habe sie schon immer interessiert und sie habe gerne Verantwortung übernommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Mutter zweier Söhne begann schon früh ihre langjährige und erfolgreiche pädagogische Arbeit an der Pflüger-Stiftung. Im Jahr 2016 übernahm sie deren künstlerische Leitung. Die Freiburgerin ist als Jurorin tätig, als Dirigentin des Kammerorchesters der Deutschen Spohr Philharmonie, war Gründerin des Beethoven Festivals in Sutri/Italien und ist künstlerische Leiterin der Stringtime Niederrhein in Goch, einem internationalen Festival für junge Streicher, sowie des Marschner Festivals in Hinterzarten.