Weil am Rhein Musik spielt eine große Rolle

In Zienken bei Neuenburg ist der Jubilar geboren. Er wuchs bei seinen Großeltern in der Bäckerei Breh in Haltingen auf. Kein Wunder, dass er nach der Schule das Bäckerhandwerk in der Bäckerei seines Großvaters, heute Bäckerei Kübler, erlernte. 1954 arbeitete Werner Lehmann als Konditor im Café Behringer, 1956 besuchte er die Konditorfachschule.

Nach dem Tod des Großvaters hatte der Jubilar vor, die Bäckerei zu übernehmen, was jedoch seine Großmutter nicht wollte. Also ging er für zwei Jahre als Lasterfahrer in die Schweiz. Es folgte bis 1968 eine Anstellung in der Isteiner Bäckerei Sütterlin. Dann wechselte Werner Lehmann in die Zollverwaltung. Bis zu seiner Pensionierung blieb er beim Zoll.