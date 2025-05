Weil am Rhein: Musik verbindet die Menschen

Angela Folk Foto: sc

Angela Folk: „Wenn es sich ergibt, werde ich entweder nach Basel oder aber auch zum Fest nach Friedlingen gehen. Dass so eine Veranstaltung hier im Dreiländereck stattfindet, ist gut. Ich denke, wir waren hier in der Region eher etwas vergessen. In dem Zusammenhang wünsche ich mir mehr Attraktivität in der Stadt Weil am Rhein. Vor allem der Einzelhandel gibt ein trauriges Bild ab. Dies besonders vor dem Hintergrund einer einseitigen Entwicklung.“

Aniello Giordano Foto: sc

Aniello Giordano: „Als Weiler Unternehmer finde ich es gut, dass so ein internationaler Wettbewerb in der Region stattfindet. Ich hoffe, die Stadt Weil am Rhein, die Gastronomie und der Handel, ja, die ganze Region profitiert vom ESC. Leider ist es mir nicht möglich, nach Basel oder nach Weil-Friedlingen zu gehen, um so am ESC teilzunehmen.“

Gustav Walliser Foto: Anita Indri-Werner

Gustav Walliser: „Ganz klar, die Stadt Weil am Rhein muss mitziehen. Ich denke, die Beziehungen zu Basel werden dadurch gefestigt. Am 15. Mai werden der Gesangverein Haltingen und die Stadtmusik beim Fest in Friedlingen auftreten. Ich stehe absolut positiv zum ESC. Gerne hätte ich am Umzug der Gruppe Dreiland mit der Trachtengruppe Weil am Rhein teilgenommen. Mein Enkel hat jedoch an diesem Tag Geburtstag. Für mich heißt das: Die Familie geht vor.“