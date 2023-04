Früh wissen, was man will

Den Auftakt machte die Violinistin Patricia Starkloff mit dem „Violinkonzert d-moll op. 44“ von Max Bruch, begleitet wurde sie, wie auch die anderen Geiger, von Asami Koshida am Klavier. Matthias Ramm spielte ausdrucksstark und gefühlvoll „Moment musicaux op. 16. Nr. 4“ von Sergei Rachmaninow. Danach überraschte die achtjährige Polina Dubow die Zuhörer mit ihrem Violinspiel und einem großen gestischen, körperlichen Ausdruck. Die Stücke spielte sie frei ohne Noten. Von ihr hörte man das „Violinkonzert d-moll“ von Mendelssohn Bartholdy und als Zugabe einen ungarischen Tanz von Johannes Brahms. Polina Dubow habe schon früh gewusst, was sie will. Hier werde deutlich, was bei Kindern musikalisch möglich sei, so die Musikschulleiterin. Polina Dubow habe zwei Lehrer, um ihrer ganzen Musikbegeisterung gerecht zu werden.