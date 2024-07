Weil am Rhein: Musikalische Reise in den Norden

An einem Skandinavienabend dürfen Stücke der Band Abba natürlich nicht fehlen. Und so schloss das Orchester mit einem Medley, welches die Auszüge aus den Stücken „Gimme, Gimme, Gimme“, „Mamma mia“, „Lay all your love on me“, „Dancing queen“ und „Thank you for the music“ ineinander verschmelzen ließ.

Konzert wird wiederholt

Als Zugabe wurde „Hey Pippi Langstrumpf“, von Dieter Kreidler arrangiert, noch ein zweites Mal zum Besten gegeben, heißt es in dem Nachbericht.

Ende September wird die Mandolinen-Gesellschaft Weil am Rhein beim Mandolinenverein Nauborn in Mittelhessen zu Gast sein, der dann sein 100-jähriges Bestehen feiert.